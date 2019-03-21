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Trump: ABD askerleri Suriye'de kalacak

Trump, DEAŞ'ın tamamen bittiğini ve 400 ABD askerinin Suriye sınırları içerisinde kalacağını ifade etti.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 08:44..
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Trump: ABD askerleri Suriye'de kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye de değinen Trump, göreve geldiğinde DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ın birçok bölgesinde bulunduğunu gösteren bir haritayı, basın mensuplarıyla paylaştı.

400 ABD ASKERİ SURİYE'DE KALACAK

Trump, geçtiğimiz aylarda ABD askerlerinin ülkelerine geri döneceğini belirtmişti.

Beyaz Saray'da bu tam tersi açıklama yapan Trump, Suriye'de DEAŞ'ı yüzde yüz temizlediklerini belirterek, 400 ABD askerinin Suriye'de kalacağını söyledi.

Trump: ABD askerleri Suriye'de kalacak

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