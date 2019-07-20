Trump: ABD sorundan başka bir şey yaratmıyor

Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, "İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Olaya bir veya iki tankerin karıştığını" aktaran Trump, İngiltere ile bu konuyla ilintili olarak aralarında yazılı bir anlaşma olmadığını hatırlattı.

"ORADA DAHA ÇOK SAVAŞ GEMİLERİMİZ VAR"

ABD'nin kendi enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle söz konusu bölgede çok fazla petrol tankerinin olmadığını ifade eden Trump, bölgedeki ABD gemilerinin çoğunlukla savaş gemileri olduğunu söyledi.