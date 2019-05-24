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Trump, Adalet Bakanı Barr'a tam yetki verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Adalet Bakanı William Barr'a Mueller raporu ile ilgili tüm dosyaların açığa çıkması ve araştırılması için izin verdiği ortaya çıktı.

REUTERS | 24.05.2019 - 12:31..
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2016 yılında ABD Başkanı seçilen ve o tarihten itibaren görevde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın seçimlerine hile karıştırdığı iddia edilmişti. Hatta iddialar ve baskılar o kadar artmıştı ki Trump'ın, Rusya ile iş birliği yaptığı ve seçimlere etki ettiği belirtilmişti.

448 SAYFALIK MUELLER RAPORU

Tüm bu iddiaları değerlendiren parlamento, geçen senelerde konuyla ilgili bir dava açtı. Davarı yürüten kişi ise eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller olmuştu. Mueller'in hazırladığı 448 sayfalık 'Mueller Raporu' ise mahkemeye sunulmuştu.

Trump, Adalet Bakanı Barr'a tam yetki verdi

(Eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller)

Raporda; Trump'ın seçimlerde Rusya'yla iş birliği yaptığına dair bir kanıt bulunamadığı, Başkan'ın adaletin tesisini engelleyip engellemediği konusunda somut bir yasal sonuca varılamadığı ifade ediliyor.

BARR'A SUÇLAMA

Trump'ın avukatları raporun, Başkan için "tam bir zafer" olduğunu söylemişlerdi.

Demokratlar ise raporun kamuoyuna açıklanması öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı William Barr'ı, Başkan'ın şahsi avukatı gibi davranmakla eleştirdi.

Trump, Adalet Bakanı Barr'a tam yetki verdi

DOSYALAR DETAYLI OLARAK ARAŞTIRILACAK

Dosyaları görmek isteyen Trump ise, Barr'a tam yetki verdi. Dosyada bulunan tüm bilgiler, ABD'nin Adalet Bakanı William Barr tarafından araştırılacak.

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