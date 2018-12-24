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Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi süreciyle ilgili yeni bir tweet attı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 07:58..
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Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'ın kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

TRUMP'IN ERDOĞAN'A GÜVENİ TAM

Bu gelişmenin ardından bugün sabah saatlerinde bir tweet daha atan ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın söylediklerini yapabilecek biri olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyor ise yapılacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi ve bunu fazlasıyla yapabilecek biri. Türkiye hemen yan tarafta. Askerlerimiz eve dönüyor" ifadelerini kullandı.

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