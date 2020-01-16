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Trump Avrupa'yı İran konusunda tehdit etti

ABd'nin, bazı Avrupa ülkelerini, İran'a yönelik baskılarını artırmamaları durumunda, yapılan otomobil ithalatına yüzde 25'lik vergi artırımı ile tehdit ettiği ortaya çıktı.

AA | 16.01.2020 - 17:02..
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Almanya Savunma Bakanlığı, Washington Post gazetesin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini amaçlayan İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye alınması için tehdit ettiği haberini doğruladı.

"BASKI UYGULAMAZSANIZ VERGİ ARTAR"

Trump, söz konusu mekanizmanın devreye alınmaması durumunda, Avrupa ülkelerini, yapılacak otomobil ithalatında, yüzde 25'lik vergi artışıyla tehdit etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer konu hakkında, "İfade veya tehdit, ne derseniz deyin, var." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP'IN POLİTİKASINI DESTEKLEMEYECEĞİZ"

ABD'nin tehdidi ne zaman yaptığını açıklamayan Karrenbauer, ülkesinin, Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı "maksimum baskı" politikasını desteklemeyeceğini kaydetti.

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