Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesinden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın NATO içerisindeki ekonomik yükümlülüklerinden bahsederken Başbakan Angela Merkel ve Almanya'ya karşı duyduğu saygıyı dile getirdi.

"BABAM, ALMANYA'DA ÇOK GÜZEL BİR YERDE DOĞDU"

ABD Başkanı Donald Trump, "Babam Almandı. Almanya'da çok güzel bir yerde doğdu" dedi.

Trump'ın bu sözlerine Amerikan basınından düzeltme geldi. Gazetelerin internet sitelerinde yayınlanan haberlere göre ise, Fred Trump Alman değil ve 1905 yılında New York'ta doğdu.

Haberde, Almanya'dan gelen kişinin Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump olduğu belirtildi. Ancak Friedrich Trump'da 1885 yılında ABD'ye göç etti.