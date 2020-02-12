taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0236
Euro
6.5755
Altın
1566.86
Borsa
119797.82
Gram Altın
303.445
Bitcoin
61416.74

Trump: Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim

ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders'ın 'gerçek destekçileri olduğunu', başkanlık seçimlerinde rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg'i tercih edeceğini söyledi.

AA | 12.02.2020 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BLOOMBERG İNSANLARI SATIN ALIYOR"

New Hampshire eyaletinde ara seçimlerin yapılacağını anımsatan Trump, “Seçimlerde Sanders yerine Bloomberg’e karşı yarışmayı tercih ederim. Çünkü Sanders’ın destekçileri gerçek. Bloomberg ise insanları satın alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim

"GÖREVDEN ALMALAR SÜRECEK

Azil soruşturmasında kendisi aleyhine ifade veren ve geçen hafta görevden alınan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman hakkında da konuşan Trump, askeri yetkililerin Vindman’ı soruşturması gerektiğini savundu.

Trump, Vindman’ın görevden alınmasına ilişkin, “Bu türden başka görevden almalar da olacak.” ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca Hindistan’a yapacağı ziyarette, uygun görürse bu ülkeyle bir ticaret anlaşması imzalayabileceklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin sözde barış planı metnini çöpe atan Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, Suudi Arabistanlı bazı yazar ve gazetecilerce eleştirildi.
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.
ABD'nin siber saldırı suçlaması Çin tarafından reddedildi
Çin, ABD'nin tüketici kredi derecelendirme kuruluşlarından birisine ait 150 milyon müşterinin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili 4 Çinli askere yönelttiği suçlamaları reddettiğini açıkladı.
Koronavirüse yakalanmış kadın sağlıklı bebek doğurdu
Çin'de yeni tip koronavirüs taşıyan kadının dünyaya getirdiği bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
60
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
26
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
17
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
16
Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
1
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
7
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir