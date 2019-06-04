Trump, Boris'le görüşme talebinden ret cevabı aldı

İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine en güçlü aday, Boris Johnson gözüküyor.

İngiliz televizyon kanalı ITV, Theresa May'ın istifasının ardından İngiltere başbakanı olmaya aday olan Boris Johnson'ın, şuan İngiltere ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir toplantıya katılmayı reddettiğini bildirildi.

Habere göre, Johnson'ın 'ret' kararı, Trump ile yaptığı 20 dakikalık bir telefon görüşmesinin ardından geldi.

"SEBEP SEÇİM YOĞUNLUĞU"

Johnson'ın Trump’ın görüşme talebini One Nation etkinliğine bağlı yoğunluk ve seçim çalışmaları nedeniyle reddettiği belirtildi.

Konuyla ilgili henüz ne Trump ne de Johnson bir açıklamada bulunmadı.