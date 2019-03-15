Trump, Yeni Zelanda saldırısını kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana İslamofobi eleştirileriyle karşılaşıyor. Müslümanlara yönelik sözleri çoğu kez tepki çeken Trump'ın, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına nasıl tepki verileceği merak ediliyordu.

Donald Trump, konuyla ilgili olarak, "Camilerde korkunç bir katliam" ifadesini kullandı.

MERKEL VE MACRON DA KINADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e yazdığı taziye mektubunda, "Camilere yapılan saldırılar demokrasi ve hoşgörüye yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Terör saldırısını kınayan Merkel'in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da bir kınama mesajı geldi. Macron, "Düşüncelerimiz Yeni Zelanda'daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı partner ülkeler ile birlikte mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.