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Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkilediği ülkelerden biri de Türkiye oldu. Trump, bu gerilimin son bulacağının sinyalini verdi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 11:48..
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Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, dünya ekonomi piyasasını derinden etkiledi.

Karşılıklı yaptırımlarla devam eden ticaret savaşının etkilediği ülkeler arasında Türkiye de var.

ABD Başkanı Donald Turmp'ın Çin’den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %5 ek gümrük vergisi açıklması, Asya piyasalarında yuanın sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu.

Yuandaki değer kaybı, Türk Lirası'nı da etkiledi.

DOLAR / TL'DE 5 DAKİKALIK DEĞİŞİM

Dolar, TL karşısında bir anda 5,80'den 6,40'a kadar yükseldi.

5 dakika içerisinde gerçekleşen değişim sonrasında dolar yeniden 5,79 seviyesine geriledi.

Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

"ÇİN İLE ANLAŞACAĞIZ"

Dövizde yaşanan bu dalgalanmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama daha geldi.

Trump, Çin ile ticaret savaşını sonlandırarak anlaşmadan yana olduğunu söyledi.

Çin tarafı da bu teklife olumlu şekilde karşılık verdi.

ABD Başkanı, "Çin ile kısa zaman içerisinde anlaşacağız." dedi.

Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

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