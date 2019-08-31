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Trump Çin'le görüşmelere devam edecek

Trump, Çin ile eylül ayında yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin iptal edilmediğini söyledi.

AA | 31.08.2019 - 03:07..
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Trump Çin'le görüşmelere devam edecek

ABD Başkanı Trump, Çinli heyet ile önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin hâlâ program çizelgesinde olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulunan Trump, ABD'li yetkililerin Çinli meslektaşlarıyla hâlihazırda görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Trump yaptığı açıklamada Çin ile aralarının düzelebileceğine değindi.

SADECE İKİ ÜLKE DEĞİL TÜM DÜNYA ZARAR ETTİ

Geçen hafta Trump, Dow Jones endeksinin 623 puan gerileyerek sert bir düşüş yaşamasıyla Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin daha da 'katılaşacağı' mesajını vermişti.

ABD Başkanı, 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe mevcut durumda uygulanan ek yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 30'a çıkarılacağını söylemiş, 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 15'e çıkarılacağını ifade etmişti.

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