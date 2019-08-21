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Trump, Danimarka ziyaretini erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini 'absürt' bulan Frederiksen'in sözlerini duyduktan sonra Danimarka'ya gitmeme kararını aldı.

AA | 21.08.2019 - 09:25..
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ABD Başkanı Trump, Grönland'ı satın almak için her yolu deniyor. Ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

ZİYARETİMİ BAŞKA ZAMANA ERTELİYORUM

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak Frederiksen’in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullandı.

Frederiksen'in, bu kadar doğrudan bir yorum yaparak hem ABD hem de Danimarka açısından zaman ve maliyet kaybını önlediğini belirten Trump, "Kendisine bunun için teşekkür ediyorum ve gelecekte toplantımızı yeniden planlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Trump, Danimarka ziyaretini erteledi

TRUMP'IN GRÖNLAND'I SATIN ALMAYI DİLE GETİRDİĞİ İDDİASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemişti. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

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