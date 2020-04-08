taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7642
Euro
7.3911
Altın
1649.23
Borsa
92381.82
Gram Altın
359.023
Bitcoin
48493.5

Trump, DSÖ fonlarını askıya alacağını bildirdi

Trump, koronavirüs salgınında DSÖ'yü Çin yanlısı davranmakla suçlayarak ABD'nin sağladığı fonları askıya alacak.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Trump, DSÖ fonlarını askıya alacağını bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

Trump, koronavürs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.

DSÖ'YU ÇİN ODAKLI ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

DSÖ'nün koronavirüs salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, DSÖ fonlarını askıya alacağını bildirdi

İlginizi Çekebilir
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık Covid-19 ekonomik yardım paketini denetlemekle görevli Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.
Lübnan'da genel af isteyen mahkumlar isyan çıkardı
Lübnan'da mahkumlar, koronavirüs salgınından ötürü genel af talebiyle yangın çıkardı.
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giriş ve çıkışlar açıldı.
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 400 bini aşarken, 81 bin 10 kişi de hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
157
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
1
Trump, DSÖ fonlarını askıya alacağını bildirdi
Trump, DSÖ fonlarını askıya alacağını bildirdi
3
Lübnan'da genel af isteyen mahkumlar isyan çıkardı
Lübnan'da genel af isteyen mahkumlar isyan çıkardı
1
Ta!da!
Ta!da!
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir