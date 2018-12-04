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Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın elektrikli arabalar ve diğer 'yeşil' girişimler için başlattığı kamu teşviklerini iptal etmeyi planlıyor.

AA | 04.12.2018 - 06:05..
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Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlo, ABD'li otomobil devi General Motors'un (GM) ülkedeki bazı fabrikalarını kapatma kararı almasının ardından yapılan inceleme konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

"HEPSİNİ SONLANDIRACAĞIZ"

Kudlow, "Politika olarak bu tür teşviklerin hepsini sonlandırmak istiyoruz" dedi.

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

GENERAL MOTORS'UN KARARI, TRUMP'I KIZDIRDI

Kudlow, sadece GM'e yönelik teşviklerin kesilmesinin mümkün olmadığını belirtirken, teşviklerin genel olarak 2020 veya 2021 yıllarında sonlandırılabileceğini dile getirdi.

GM, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletinde olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağını ve çalışan sayısının yüzde 15 azaltılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, GM'i "tüm teşvikleri kesmekle" tehdit ederken, "General Motors ve CEO'su Mary Barra, Ohio, Michigan ve Maryland'daki fabrikalarını kapatma kararıyla beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Meksika ve Çin'de ise kapanan hiçbir şey yok. ABD, GM'yi kurtardı ve aldığımız teşekkür bu. Şimdi elektrikli arabalar dahil GM'ye yönelik tüm teşvikleri kesmeyi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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