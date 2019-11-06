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Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel papazı Evanjelik Paula White'ı, Beyaz Saray'da Kamu İrtibat Ofisi'nde görev verdi.

AA | 06.11.2019 - 01:02..
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Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

2002'den beri ABD Başkanı Donald Trump ile çalışan ve danışma kurulunda bulunan kadın papaz White, geçen hafta alınan kararla Beyaz Saray Kamu İrtibat Ofisi yetkilisi olarak atandı.

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

TRUMP, EVANJELİKLERİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Trump hakkındaki açıklamaları ile daha önce de ABD basınının gündemine oturan White'ın yeni görevi ülke basınında, "Trump'ın 2020 seçimleri öncesi Evanjelik kesimden oy kapma çabası" olarak yorumlandı.

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

DİNİ GRUPLAR İÇİN DANIŞMAN OLACAK

White, Kamu İrtibat Ofisi'nce dini grupların seslerini daha çok duyurması için geçen yıl kurulan "İnanç ve Fırsat Girişimi" adlı programda danışman olarak görev yapacak.

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

TRUMP'A "SİZİN RUHUNUZU İSTİYORUM" DEMİŞ

Geçen yıl Hristiyan yayın kurulusu CBN'e mülakat veren White, "Trump ile ilk tanıştığım zamanda ona, 'Ben sizin paranızı istemiyorum. Şöhretinizi de istemiyorum. Ben sizin ruhunuzu istiyorum' dedim." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

"AYAK BASTIĞIM BEYAZ SARAY ARTIK KUTSAL BİR YER"

White, haziranda Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, "Benim buraya ayak basmam nedeniyle Beyaz Saray kutsal bir yer." açıklamasıyla da dikkati çekmişti.

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Paula White, 3. kocası ve torunu ile (2017)

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

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