Trump, Fauci'yi kovma sinyali verdi

Koronavirüsün merkez üssüne dönüşen ABD'de, salgının yönetimi konusunda kriz yaşanıyor.

Ülkede şimdiye kadar 560 binden fazla vaka görülürken, 22 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

"DAHA ERKEN TEDBİR ALINSAYDI..."

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü Anthony Fauci, "Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır." açıklamasını yapmıştı.

FAUCI'Yİ KOVMA SİNYALİ

Trump, bu ifadelerin ve "Fauci'yi kovma vakti" etiketinin yer aldığı bir tweet'i paylaşarak, ABD'li doktoru görevinden kovacağının sinyalini verdi.

ABD Başkanı, söz konusu paylaşıma, "Üzgünüm, yalan haber. Hepsi kayıtta. Daha insanlar konuşmadan önce, Çin'i yasaklamıştım." notunu düştü.

GÖREVDEN ALINABİLİR

Donald Trump'ın bu hareketi, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü Anthony Fauci'nin yakın zamanda görevinden alınacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

TRUMP, VAKTİNDE CEVAP VEREMEDİ

Öte yandan, New York Times’ta yer alan bir makalede de, Başkan Donald Trump'ın, potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği iddia edilmişti.