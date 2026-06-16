G7 Zirvesi'ne damga vurdu: Zelensky, Trump'la görüşmek için dakikalarca bekledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaştıktan sonra soluğu Fransa'da aldı.

G7 Zirvesi'ne katılan Trump, burada da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak gözler, Beyaz Saray'da aylar önce yaşanan tartışmanın ardından Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye çevrildi.

ARKASINI ÇEVİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, zirvenin yapılacağı salona Macron ile beraber geldi.

Emmanuel Macron ile salona giren Zelensky, Donald Trump'a doğru yöneldi ancak umduğu karşılığı alamadı.

Trump, bu anlarda sırtını çevirdi.

DAKİKALARCA BEKLEDİ

O anlarda Zelensky'nin Macron ile birlikte Trump'ın arkasında dakikalarca beklediği görüldü.

TAKIM ELBİSE GİYDİ

2025 yılının Mart ayında Trump-Zelensky görüşmesinde tartışma konusu olan Zelensky'nin takım elbise giymemesinin ardından bugün ise dikkat çeken bir detay göze çarptı.

Zelensky'nin zirveye siyah bir takımla katıldığı görüldü.

ÖZEL KOSTÜMLE GELMİŞTİ

İkili ekim ayında Beyaz Saray'da bir kez daha görüşmüş, Trump Ukrayna Lideri'nin kıyafetine özellikle vurgu yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Zelensky'e, "Ceketini çok beğendim. Bence ceketiyle çok güzel görünüyor" demişti.

ABD basını yazdı: Trump, Zelensky’ye ziyarette kaba davrandı