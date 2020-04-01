Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, Koronavirüs ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlere önümüzdeki 30 gün boyunca uyulmasının ölüm kalım meselesi olduğunu belirten Trump, "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." ifadesini kullandı.

"HASTANEYE GİDEN DOKTOR VE HEMŞİRELER SAVAŞA GİDEN ASKERLER GİBİYDİLER"

ABD'de daha önce görülmeyen türden şeylerin yaşandığını belirten Trump, "Bu sabah hastanelere giden doktorları ve hemşireleri izledim. Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz." yorumunu yaptı.







