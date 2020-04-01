taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6165
Euro
7.284
Altın
1583.13
Borsa
89643.71
Gram Altın
336.584
Bitcoin
41539.99

Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında hastanelere giden sağlık çalışanlarını izlediğini belirterek "Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz" ifadesini kullandı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, Koronavirüs ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlere önümüzdeki 30 gün boyunca uyulmasının ölüm kalım meselesi olduğunu belirten Trump, "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." ifadesini kullandı.

Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi

"HASTANEYE GİDEN DOKTOR VE HEMŞİRELER SAVAŞA GİDEN ASKERLER GİBİYDİLER"

ABD'de daha önce görülmeyen türden şeylerin yaşandığını belirten Trump, "Bu sabah hastanelere giden doktorları ve hemşireleri izledim. Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz." yorumunu yaptı.

Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi



İlginizi Çekebilir
ABD'de 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs testini onayladı.
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuk, ülkedeki en genç can kaybı oldu.
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek." uyarısında bulundu.
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC koronavirüs salgını nedeniyle bu akşam saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
27
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
13
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
13
Cengiz Ünder'den Evde Kal paylaşımı
Cengiz Ünder'den Evde Kal paylaşımı
11
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 235 kişi ihlal etti
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 235 kişi ihlal etti
4
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
9
Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir