'Trump, Hindistan'da ne yiyecek' tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki günlük Hindistan ziyareti ülkesinin basınında tartışma konusu oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Hindu inançları dolayısıyla vejetaryen olduğu biliniyor. İnekler de Hindistan'da kutsal hayvanlar olarak kabul ediliyor.

TRUMP'A HİNDİSTAN'DA VEJATERYEN MENÜ

Yeni Delhi ziyareti sırasında Modi ile aynı sofraya oturacak olan Trump, genellikle biftek, köfte ve hamburger ile besleniyor.





CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, "Onu hiç sebze yerken görmedim. Bu durumda ne yapacağını bilmiyorum. Çizburger servis etmiyorlar." dedi.

Modi, et ürünleri ile beslenen Trump'a, sebzelerden oluşan bir menü sunmayı planlıyor.





HİNT İŞİ YİYECEKLER

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hint şef Suresh Khanna, Başkan Donald Trump için Ahmedabad'da özel yiyeceklerden oluşan bir menü hazırladı.

Söz konusu menüde zencefil çayı, brokoli, hamur işi samosa ve yerel sebzeli yemekler bulunacak.



