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Trump ile Clinton el sıkışmadı

Baba Bush son yolculuğuna uğurlanırken ABD Başkanlığı yapmış isimler de oradaydı.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 02:55..
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Hayata 94 yaşında veda eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da "devlet cenaze töreni" düzenlendi.

Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi günü Washington'a getirildi. Dün Kongrede düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongreden törenle alındı.

'Baba Bush'un cenazesinde tokalaşma gerilimi VİDEO

ULUSAL KATEDRALE GETİRİLDİ

Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu "Baba Bush" olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi "devlet cenaze töreni için" Washington'daki Ulusal Katedrale getirildi.

Trump ile Clinton el sıkışmadı

ESKİ BAŞKANLAR DA ORADAYDI

Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törene iştirak etti.

TRUMP SADECE OBAMALARLA EL SIKIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın cenaze törenindeki yerlerini alırken, Clinton çiftiyle el sıkışmaması dikkat çekti. Eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibiydi.

Trump çifti, bir önceki başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile ise el sıkıştı.

Trump ile Clinton el sıkışmadı

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