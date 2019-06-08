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Trump ile Macron'un fidanı kurudu

Macron'un Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump'la birlikte diktiği dostluk meşesi artık yok.

Haber Merkezi | 08.06.2019 - 21:40..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2018’in nisan ayında, iki ülke arasındaki ilişkilerin 250. yıldönümü vesilesiyle ABD’yi ziyaret etmişti.

Macron ve Trump, ziyaretin ilk gününde Beyaz Saray’ın bahçesine “dostluk meşesi” adı verilen fidanı dikmişti.

AĞAÇ FRANSA'NIN KUZEYİNDEN GETİRİLDİ

Sputnik'in haberine göre ağaç, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa'nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan getirilmişti. Fransa lideri, bu ağacın iki ülke arasındaki uzun ilişkilerin sembolü olduğunu söylemişti. Monde gazetesi, “Meşe fidanı kurudu ve Donald Trump ile Emmanuel Macron’un fidanı ektiği Beyaz Saray bahçesine tekrar çim döndü” diye yazdı.

Trump ile Macron'un fidanı kurudu

Figaro gazetesi de haberi doğrulayarak ağacın, dikildikten kısa süre sonra ABD tarafından uygulanan karantinaya dayanamadığını yazdı. Fidan, taşıdığı parazitlerin Beyaz Saray’daki diğer ağaçlara bulaşmasının önüne geçilmesi için karantinaya alınmıştı.

Trump ile Macron'un fidanı kurudu

Figaro, ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Sınır Koruma’nın (CBP) hastalıkların yayılmasını veya istilacı böcek türlerinin ithalatını önlemek amacıyla bitki, tohum ve hatta toprağa yönelik karantina uyguluyor.

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