Trump ile Zelensky telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutladığını kaydeden Zelensky, "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Zelensky, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak, "Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

"ANKARA'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ"

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelensky, şunları kaydetti:

“Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık.”