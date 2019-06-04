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Trump: İngiltere AB'den çıkmalı

İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli” dedi.

İHA | 04.06.2019 - 17:38..
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Trump: İngiltere AB'den çıkmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Londra ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Trump 2 saate yakın süren görüşmenin ardından May ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Trump, "İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanırken ABD, İngiltere ile olağanüstü bir ticaret anlaşması yapmayı taahhüt ediyor. Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var” dedi.

"MAY İYİ İŞ ÇIKARDI"

“İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli” ifadelerini kullanan Trump, May’in Brexit’i idare etme konusunda iyi bir iş çıkardığını, planlanan ayrılığının İngiltere için iyi olacağını söyledi.

Trump, "İngiltere kendi sınırları olmasını istiyor. Kendi işlerini yürütmek istiyor. Burası çok özel bir yer ve özel bir yeri hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı May ise Rusya ile son yılların en büyük diplomatik krizine yol açan sinir gazı saldırısı konusunda İngiltere’ye desteğinden dolayı Trump’a teşekkür ederek, “ABD ve İngiltere her zaman bir arada oldu ve birlikte hareket etti. Bugün tekrar güvenliğimize, değerlerimize ve yaşam şeklimize yönelik yeni ve büyüyen zorlukları tartıştık” ifadelerini kullandı.

May, ABD’liler ile aynı fikirleri paylaştıklarını belirterek "Ancak bizden önce başbakanlar ve başkanlar gibi bazen karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkacağımız konusunda farklı olabiliriz” şeklinde konuştu.

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