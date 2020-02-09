Trump intikam için kolları sıvadı

ABD Senatosu’ndaki azil soruşturmasında aklanan ABD Başkanı Trump, aleyhinde ifade veren kişileri tek tek görevden almaya başladı.

Trump yönetimi, Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturmasında ifade veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görevli Ukrayna uzmanı Alexander Vindman’ın görevine son verdi.

Vindman’ın avukatı David Pressman, müvekkilinin Beyaz Saray’dan güvenlik görevlileri eşliğinde çıkarıldığını açıkladı.

Pressman yazılı açıklamasında “Müvekkilimin görevinin neden sona erdiği hakkında, Beyaz Saray’dan bu ülkeye hizmet eden bir askerin daha neden eksildiği hakkında Amerikalıların aklında hiçbir şüphe yoktur. Yarbay Vindman’dan, doğruyu konuştuğu için gitmesi istenmiştir” ifadelerini kullandı.

Trump, gün içinde yaptığı açıklamada “Kendisinden memnun değilim. Memnun olmamı mı bekliyorsunuz?” demişti.

İKİNCİ GÖREVDEN ALMA

Vindman’ın ardından azil soruşturmasında Trump aleyhinde ifade veren ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland görevden alındı.

Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu.

Açıklamasında “Bugün şahsıma, Başkan’ın beni ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçiliği görevinden derhal geri çektiği bildirildi” ifadesini kullanan

Sondland, yürüttüğü görev dolayısıyla Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür etti.

İNTİKAM YORUMLARI

Amerikan medyasında söz konusu iki ismin görevden alınması, Trump’ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden "intikam alması" şeklinde yorumlandı.