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Trump: İran'a saldırıyı durdurdum

ABD Başkanı Trump, "İran'a saldırı bir İHA'nın düşmesine orantılı olmayacaktı." dedi.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 16:10..
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Trump: İran'a saldırıyı durdurdum

ABD ile İran arasındaki gerilim zirve yapmış durumda.

Hürmüz Boğaz'ında İran'ın petrol tankerlerini vurduğuna yönelik haberler servis edildi. Daha sonra İran, sınırlarının ihlal edildiğini belirterek ABD İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.

İRAN İHA DÜŞÜRDÜ

İran tarafından İHA'nın enkazıyla ilgili fotoğraflar dünya medyasına da servis edildi.

Trump: İran'a saldırıyı durdurdum

ABD KARŞI SALDIRIYA HAZIRLANDI

Bu olayın ardından ABD kuvvetleri İran'a karşı saldırıya hazırlandı. Ancak İran'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmedi.

TRUMP 10 DAKİKA ÖNCE VAZGEÇTİ

Olan biteni anlatan ABD Başkanı Trump, saldırının gerçekleşeceğini ancak 10 dakika önce vazgeçerek saldırıyı durdurduğunu söyledi.

Trump: İran'a saldırıyı durdurdum

Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.

YENİ YAPTIRIMLAR GELECEK

ABD Başkanı Trump, "İran konusunda acelem yok, yaptırımlar konusunda yenileri eklenecek." ifadesini kullandı.

Trump: İran'a saldırıyı durdurdum

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