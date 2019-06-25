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Trump: İran'ı vurmak için onaya ihtiyacım yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir askeri operasyon talimatı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

AA | 25.06.2019 - 07:18..
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ABD Başkanı Donald Trump, The Hill internet sitesine verdiği mülakatta ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Kongrenin onayını almadan İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapma yetkisine sahip olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Evet, buna yetkim var." dedi.

Trump: İran'ı vurmak için onaya ihtiyacım yok

"KONGRE'Yİ BİLGİLENDİRİYORUZ"

Trump, "İran konusunda ne yaptığımızla ilgili Kongreyi sürekli bilgilendiriyoruz, sanıyorum bunu da takdir ediyorlar. Onları güncel tutmak istiyorum ama yasal olarak bunu yapmak zorunda değilim." ifadesini kullandı.

PELOSİ: "BİZDEN YETKİ İSTEMELİ"

Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "Trump İran'ı vurmadan önce bizden yetki istemeli." şeklindeki açıklaması hatırlatılan Trump, "Buna katılmıyorum; birçok insan buna katılmıyor." dedi.

İran'a yönelik bir hava saldırısına onay vermeye çok yakın olduğunu anlatan Trump, "Daha sonra bunu yapmamaya karar verdim. Bu kararı bir noktada verecektim ve sonra yapmamaya karar verdim çünkü gerçekten orantılı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki tansiyon artarken Kongredeki Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongreden onay alması gerektiğini savunuyor.

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