Trump, kafes dövüşü izledi

Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen ABD Başkanı Donald Trump, kafes dövüşünü izlemeye gitti.

YİNE YUHALANDI

Jorge Masvidal ile Nate Diaz arasındaki UFC 224 finalini, çocukları Don Jr ve Eric ile takip eden Başkan Trump salonun girişinde protestolarla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın salona girmesiyle birlikte yuhalamalar da başladı. Protestolara aldırış etmeyen Trump, tribünleri selamlamaya devam etti.

Twitter hesabından finalle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Trump, her şeyin olumlu gittiğini yazdı.

Trump, 2007 yılında ringe çıkıp seyircileri de selamlamıştı.