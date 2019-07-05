4,134 kez izlendi

2,088 kez izlendi

1,539 kez izlendi

1,980 kez izlendi

2,708 kez izlendi

İki kolu olmayan arkadaşının babasına protez el yaptı

2,121 kez izlendi

1,492 kez izlendi

1 Kars'ta arı kolonisi firar etti Oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu.

2 Kırkpınar heyecanı Edirne'de başladı Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

3 iPhone 11'in yeni tasarımı bir kez daha ortaya çıktı Tasarımıyla kullanıcılar tarafından oldukça eleştirilen iPhone 11'e ait olduğu iddia edilen görseller, internette paylaşıldı.

4 Bebeklerde D vitamini eksikliği hipertansiyona yol açıyor Yeni bir araştırma; D vitamini düzeyi düşük olan çocukların, yetişkinlik çağında hipertansiyon geliştirme risklerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

5 Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devri tamamlandı Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.

6 Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi Trump’ın Bağımsızlık Günü konuşmasını protesto etmek isteyen iki gösterici, Washington’da Amerikan bayrağı yaktı.