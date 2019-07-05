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Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi

Trump’ın Bağımsızlık Günü konuşmasını protesto etmek isteyen iki gösterici, Washington’da Amerikan bayrağı yaktı.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 10:38..
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Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi

ABD’de dün gerçekleşen 4 Temmuz kutlamaları öncesinde, Beyaz Saray’ın önünde hareketli dakikalar yaşandı. Komünist Parti üyesi olduğu belirtilen protestocular, Amerikan bayrağını ateşe verdi.

"AMERİKA HARİKA DEĞİLDİR"

ABD Başkanı Trump’ın yapacağı kutlama konuşması öncesinde, konuşmayı dinleyecek olan kalabalığın oldukça yakınında gerçekleşen olayda, bayrak yakan göstericiler Trump destekçilerinin de saldırısına uğradı.

Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi

“Amerika harika değildir!” ve “Yan bebeğim yan” sloganları atan göstericilere, Gizli Servis görevlileri müdahale etti.

Trump karşıtları, ABD bayrağı yaktı İZLE

Yetkililer, Trump destekçilerinin saldırısına uğrayan iki göstericinin tutuklandıktan sonra hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi

Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi

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