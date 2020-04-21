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Trump kendisini eleştiren muhabirle kavga etti

Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklaması sırasında kendisini, koronavirüs salgınında geç önlem almakla suçlayan muhabirle tartışan Trump, gerekli önlemlerin erkenden alındığını iddia etti.

Haber Merkezi |
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Trump kendisini eleştiren muhabirle kavga etti

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD’de sular durulmuyor. Ölü sayısının 42 bin 531’i bulduğu ülkede 792 bin 958 kişiye de hastalık tanısı konarken, ülkenin sağlık sistemi de durma noktasına geldi.

Başta Demokratlar olmak üzere toplumun her kesimi tarafından salgında gerekli önlemleri almakta geç kaldığı için eleştirilen ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün kendisine bu suçlamaları yönelten bir muhabirle kavga etti.

TRUMP ÇİNLİ YETKİLİLERİ SUÇLADI

Her fırsatta salgının tek suçlusunun gerekli uyarıyı yapmayan Çinli yetkililer olduğunu belirten Trump, ABD’deki durumun kötüleşmesinin tek sorumlusunun durumun ciddiyetini açıklamaya "yabancı" kaynaklar olduğunu belirtti.

Trump kendisini eleştiren muhabirle kavga etti VİDEO

Bunun üzerine söz alan kadın muhabir Trump’ı da aynı hayatı yapmakla suçladı. ABD Başkanı’nı "Birçok Amerikalı da sizin için aynı şeyi söylüyor. Sizin de onları virüsün bir orman yangını gibi yayılmaya başladığı şubat ayında binlerce insana miting vermek yerine uyarmanız gerektiğini söylüyor. Neden insanları uyarmak için bu kadar çok beklediniz?" sözleriyle eleştiren CBS muhabirine, Trump’ın verdiği yanıt ise sert oldu. Kadın muhabiri birçok kez susturmaya çalışan Trump, muhabiri "dersini çalışmamakla" suçladı.

"ÖNLEMLERİ ERKEN ALDIM"

"Gereken her önlemi çok çok erken aldım" diyerek kendisini savunan ABD Başkanı, sözünü kestiği muhabiri "elimi çabuk tuttuğum ve yerinde önlem aldığım için bana teşekkür etmelisin" diyerek susturdu. (Kaynak: Ensonhaber)

Trump kendisini eleştiren muhabirle kavga etti

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