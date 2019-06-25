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Trump kendisini tecavüzle suçlayan yazara cevap verdi

Bir kadın dergisinin yazarı 75 yaşındaki yazarı Jean Carroll, yazdığı kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Trump ise bu iddialara yanıt vermekte gecikmedi.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 13:20..
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Ünlü bir kadın dergisinde makale yazarak ünlenen 75 yaşındaki yazarı Jean Carroll'ın ABD Başkanı Trump ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme adeta bomba gibi düştü.

KİTABINDA CİNSEL SALDIRIYA YER VERDİ

Carroll, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yılların ortasında bir alışveriş merkezinin soyunma kabininde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş ve bu iddiaya kitabında yer vermişti.

YAZAR TRUMP'I ŞİKAYET EDECEK

Geçtiğimiz haftalarda ise Carroll, CNN'e verdiği röportajda Trump'ı polise şikayet etmeyi düşündüğünü bile dile getirmişti.

Trump kendisini tecavüzle suçlayan yazara cevap verdi

'KİTABININ REKLAMINI YAPIYOR' İDDİASI

Dün The Hill gazetesiyle Beyaz Saray'da bir röportaj gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, böyle bir olayın yaşanmadığını, Carroll'un kitabının reklamını yapmaya çalıştığını belirtti.

"TİPİM DEĞİL"

Ayrıca ABD Başkanı Trump, Carroll'ın "tipi olmadığını" söyleyerek iddiaları reddetti ve, "Bu kadın - insanların böyle açıklamalarda bulunabiliyor olması korkunç." ifadelerini kullandı.

Trump kendisini tecavüzle suçlayan yazara cevap verdi

TRUMP'I CİNSEL TACİZLE SUÇLAYAN 16'NCI KADIN

CNN televizyonuna konuşan Carroll ise "Onun tipi olmamaktan mutluyum" dedi. Bu arada Carroll, Trump'ı cinsel tacizle suçlayan 16. kadın.

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