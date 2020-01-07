taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9627
Euro
6.6709
Altın
1565.63
Borsa
112754.8
Gram Altın
300.464
Bitcoin
47160.62

Trump, kızını Evanjeliklere gelin veriyor

Büyük kızı Ivanka Trump, Yahudi Jared Kushner'le evli olan Donald Trump, küçük kızını da Lübnanlı Evanjelik Michael Charbel Paul'e evlendirecek.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, aile bağlarını da siyasi çıkarlarına göre kuruyor.

BÜYÜK KIZI SİYONİSTLERDE GELİN

Trump'ın 38 yaşındaki kızı Ivanka Trump, siyonist Jared Kushner'le 2009 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu var. Kushner, ABD Başkanı adına sık sık İsrail'e gidiyor. En son İsrail'e hükümet kurma krizininde de arabulucu olmuştu.

Trump, kızını Evanjeliklere gelin veriyor

KÜÇÜK KIZ EVANJELİKLERE GELİN GİDİYOR

ABD Başkanı, küçük kızı Tiffany Trump'ı ise Michael Charbel Paul'le evlendirme hazırlığında.

Paul'un en önemli özelliği ise Lübnanlı bir Hristiyan ve Evanjelik olması.

Trump, kızını Evanjeliklere gelin veriyor

Trump, kızını Evanjeliklere gelin veriyor

İlginizi Çekebilir
Nijerya’da patlama: 30 ölü, 35 yaralı
Borno bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Avustralya'da çıkan yangında son durum
Ülkede yaklaşık 6 milyon hektar alanı yok eden yangınlarda, 2 bin civarında evin kül olduğu kaydediliyor.
İngiltere'de yaşayan kadın 15 yıldır bebek pudrası yiyor
Paington kasabasında yaşayan Lisa Anderson, 30 dakikada bir banyoya giderek pudra yediğini söyledi.
Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri
Ülkede yangınlar sürerken Başbakan Scott Morrison'un tatile çıkması, büyük tepkiye yol açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

116
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

450
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

85
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

57
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

78
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

455
Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir