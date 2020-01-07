Trump, kızını Evanjeliklere gelin veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, aile bağlarını da siyasi çıkarlarına göre kuruyor.

BÜYÜK KIZI SİYONİSTLERDE GELİN

Trump'ın 38 yaşındaki kızı Ivanka Trump, siyonist Jared Kushner'le 2009 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu var. Kushner, ABD Başkanı adına sık sık İsrail'e gidiyor. En son İsrail'e hükümet kurma krizininde de arabulucu olmuştu.

KÜÇÜK KIZ EVANJELİKLERE GELİN GİDİYOR

ABD Başkanı, küçük kızı Tiffany Trump'ı ise Michael Charbel Paul'le evlendirme hazırlığında.

Paul'un en önemli özelliği ise Lübnanlı bir Hristiyan ve Evanjelik olması.