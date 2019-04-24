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Trump koltuğunu kaybetmekten korkuyor

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından danışmanlarının Kongre komisyonlarında ifade vermeye çağırılması, Trump’ı görevden alınma korkusuyla baş başa bıraktı.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 16:01..
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Trump koltuğunu kaybetmekten korkuyor

ABD’de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, 2016 başkanlık seçimleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma raporunun yayınlanması, Trump’ın süreci karartma girişimi iddialarını da beraberinde getirdi.

Yayınlanan Mueller Raporu’nda, Trump'ın Rusya ile gizli iş birliği içinde olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığı belirtilirken, ABD Başkanı’nın özel savcıyı görevden almaya zorlama çabalarına başvurduğu da yer aldı.

"SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRMEYE GEREK YOK"

Trump, her ne kadar “Rusya ile iş birliği yapmadım, suçsuzluğum kanıtlandı” söylemlerine başvursa da, ABD Kongresi, Beyaz Saray danışmanlarını Mueller Raporu'yla ilgili olarak ifade vermeye çağırdı. Hakkındaki soruşturmanın derinleştirilmesi için hiçbir neden olmadığını her fırsatta dile getiren Trump’ın Twitter’da art arda yaptığı paylaşımlarsa, ABD Başkanı’nın görevden alınma korkusu olduğu iddialarını güçlendirdi.

Trump koltuğunu kaybetmekten korkuyor

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Geçtiğimiz günlerde "Sadece yüksek suçlar ve kabahatler azle neden olabilir. Tarafımdan herhangi bir suç yok, o yüzden beni azledemezsiniz” paylaşımı yapan Trump, son olarak attığı tweetlerde ise, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokratların kendisini devirmeye çalıştıklarını, ancak bu konudaki taleplerine direneceğini vurguladı.

Trump koltuğunu kaybetmekten korkuyor

“Hakkımda yöneltilen tüm kirli suçları bizzat Demokratlar işlemiştir! Şimdi son çare olarak Kongre’ye başvurarak beni azletmeye çalışıyorlar, ancak başaramayacaklar!” ifadeleri kullanan Trump’ın bu paylaşımları, ABD Başkanı’nın koltuğunu kaybetmekten ne kadar korkutuğunu da gözler önüne serdi.

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