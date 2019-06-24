Trump Körfez devletlerinden koruma parası istedi

Basra Körfezi'nde sular ısınırken, ABD de krizi fırsata çevirmek için bölge devletlerinden koparabildiği kadar parayı nakit olarak tahsil etmeye çalışıyor. Özellikle ABD'nin bir numaralı silah alıcısı olan Körfez devletlerinden Trump "Koruma tazminatı" istedi.

"KORUMA TAZMİNATI İSTİYORUZ"

Bölgeye sürekli savaş gemisi ve asker yığma konularıyla gündeme gelen ABD'de Başkan Trump bölgenin artık bedavaya korunmayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Trump, bölgede hizmet verilen ülkelerden para alınacağını belirterek "Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir" dedi.

POMPEO BÖLGEYE GİTTİ

Trump'ın tweetleri sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bölge ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.

Turun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens ile bir araya gelen Pompeo, aralarında Trump'ın bu kararını bildiren konularla birlikte, İran'a karşı küresel koalisyon, yaptırımlar ve petrol ticareti ile bölge güvenliğini ele alan görüşmeler yaptı.