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Trump koronavirüs yüzünden paniğe kapıldı

Trump, ABD'de etkisini artıran koronavirüse dair attığı tweette, önceki haftalarda sergilediği “paniğe gerek yok” mesajının tam tersini verdi.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 16:23..
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Trump koronavirüs yüzünden paniğe kapıldı

Şu ana kadar 50 eyaletin 49'unda görülen, 65 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 3 bin 485'e yükseldiği ABD’de, halkın paniği her geçen gün artıyor.

Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken, ABD yönetimi birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi. Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan yönetim, ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunmuştu.

"PANİĞE GEREK YOK" DİYORDU

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda birbiri ardına yaptığı açıklamalarda koronavirüsün  kriz merkezinin Avrupa olduğunu  söyleyerek salgın nedeniyle endişe duyulmamasını ve alınacak tedbirlerin yeterli olacağını da savunmuştu.

Temsilciler Meclisi üyeleri Doug Collins ve Matt Gaetz’in virüs şüphesiyle karantina alınmasının ardından, bu isimlerle yakın temasa geçmiş olan Trump, daha önce “Test yaptırmama gerek yok” açıklamalarına rağmen test yaptırdı.

Trump koronavirüs yüzünden paniğe kapıldı

"TANRI BİZİ KORUSUN"

Resmi olarak tüm ülke genelinde ulusal acil durum ilan da ilan eden Trump, 50 milyar dolarlık acil durum fonunu da erişime açtı. (Kaynak: Ensonhaber)

Virüsün yayılmaya başlamadan önceki haliyle gittikçe ters düşen Trump, son olarak attığı tweette "Tanrı Amerika’yı korusun" diyerek durumdan ne kadar endişe ettiğini de gözler önüne serdi.

ABD Başkanı, ülkede devam eden panik havasını, attığı tweetle daha da körüklemiş oldu.

Trump koronavirüs yüzünden paniğe kapıldı

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