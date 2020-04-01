Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor

Dünya genelinde koronavirüs salgını hız kesmezken ABD, ölüm ve vaka sayısınında salgının çıktığı Çin’i çoktan geçmiş durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı güncel rakamlara göre ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.

SİGORTASIZ İNSANLAR TEDAVİ BİLE OLAMIYOR

Çöken sağlık sistemi, parasızlık, işsizlik ve sigorta prosedürleriyle boğuşan Amerikalılar hastalığın pençesinde boğuşurken, devletten umudunu kesen sağlık çalışanları da dualara bel bağladı.

Ülke genelinde durulmayacak gibi görünen salgında, ABD Başkanı Trump’tan yine oldukça eleştiri toplayan bir çıkış geldi. Resmi Twitter hesabıdan bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı, ülkenin yerel üretim otomobilinin reklamını yaptı.

"HEPİNİZ ABD ÜRETİMİ OTOMOBİL ALIN!"

Attığı tweette Trump, “Harika bir haberim var! Amerikan aileleri artık daha güvenli, daha uygun fiyatlı ve çevre dostu otomobiller satın alabilecek. O eski, sağlam ve güvenli olmayan teneke yığınlardan kurtulun. Daha iyi ve daha güvenli Amerikan arabaları alın ve Amerikan üretimini artırın. Amerikan alın!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın attığı bu tweet ülke genelinde büyük tepki çekerken birçok kişi de insanların işsizlik, açlık ve hastalıktan araba alacak durumda olmadığını hatırlattı.