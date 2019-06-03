taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8341
Euro
6.5657
Altın
1325.27
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.418

Trump Kraliçe 2. Elizabeth ile buluştu

İngiltere'ye ziyaret gerçekleştiren Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth bir araya geldi.

AA | 03.06.2019 - 21:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'le bir araya geldi.

Devlet başkanlarının ziyareti sırasında at arabasıyla düzenlenen resmi geçittöreni, güvenlik kaygıları nedeniyle yapılmazken Trump, Buckingham Sarayı'na helikopterle ulaştı.ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı saraya varışlarında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla karşıladı.

Trump Kraliçe 2. Elizabeth ile buluştu

TRUMP TÖREN MANGASINI DENETLEDİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump'ın helikopterinin indiği alana gitmemesi dikkati çekerken, ikilinin tokalaşmasının ardından ABD Başkanı, tören mangasını denetledi.

41 pare top atışının da yapıldığı karşılama töreni, öğle yemeğiyle devam etti. Yemeğin ardından Kraliçe, Trump'a sarayın koleksiyonunda yer alan aralarında New York'un 18. yüzyılda yapılan haritası ile George Washington hakkında kitapların da olduğu örnekleri gösterdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

283
Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

522
Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

108
ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

169
Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

98
Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

646
Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir