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Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Gaziler Günü töreninde katılan ABD Başkanı Donald Trump, güvenliğinden endişe duyduğu için kurşun geçirmez camın ardından konuşmasını gerçekleştirdi.

AA | 12.11.2019 - 09:22..
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Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

Birleşik Savaş Gazileri Konseyi tarafından Manhattan'daki Madison Square Park'ta düzenlenen tören için çevrede, geniş güvenlik önlemleri alındı.

İKAMETGAHINI FLORİDA'YA ALDIRMIŞTI

New York'ta doğup büyüyen Trump, geçen hafta şehrin seçilmiş Demokrat yöneticilerinin kendisine yönelik siyasi davranışlarını gerekçe göstererek sürekli ikametgah kaydını Florida'ya aldırmıştı.

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN SESLENDİ

Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslendi.

Trump, törendeki konuşmasında, gazilere teşekkür ederek, "Bu şehir sizin varlığınızla şeref duyuyor. Bu millet size sonsuza kadar borçlu." dedi.

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

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