Trump, kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

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Kendisini kandıran sevgilisinden şiddet görüyor

Adana'da sosyal medyada kendisini bekar ve hakim olarak tanıtan sevgilisinin işsiz ve evli olduğunu öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayıp, ayrılmak isteyen kadın üç yıldır tehdit ve darbediliyor.