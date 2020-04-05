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Trump: Maske takmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir." dedi.

AA & Ensonhaber |
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Trump: Maske takmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Son yapılan çalışmada, belirti göstermeyen kişilerin virüsü daha çok yaydığının ortaya çıktığını vurgulayan Trump, maske takma konusuna değindi.

"ZORUNLU DEĞİL"

Trump, "CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), ABD'lilere internet üzerinden satın aldıkları ya da evde yaptıkları basit kumaş maskeleri takmalarını tavsiye ediyor. Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir, zorunlu değil, gönüllülük esasına dayalıdır. Ben takmayı düşünmüyorum." dedi.

"MASKE TAKMAYACAĞIM"

Trump, bir gazetecinin "Neden maske takmak istemiyorsunuz?" sorusuna, "Sadece kendim takmak istemiyorum. Bu bir tavsiye. CDC bunu tavsiye ediyor. Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum." cevabını verdi.

Trump: Maske takmak istemiyorum

"MASKE TAKMADAN ÖNCE ELLERİ YIKAYIN" TAVSİYESİ

Kamu sağlığı yetkilisi Jerome Adams da, "Burada mesele benim sizi, sizin de beni korumanız" dedi. Adams, maske takmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerektiğini anımsattı.

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