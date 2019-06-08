Trump: Meksika ile anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Meksika'ya uygulanacağını bildirdiği gümrük vergilerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

"GÜMRÜK VERGİLERİ DURDURULDU"

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "ABD ile Meksika'nın (yasa dışı göçmenlerin durdurulması konusunda) anlaşmaya vardığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Pazartesi günü ABD tarafından Meksika'ya karşı uygulanacağı ilan edilen gümrük vergileri süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmaya göre, Meksika'nın yasa dışı göçmen akışını durdurma anlamında taahhüt verdiğini dile getiren Trump, "Bu adımla Meksika'dan ABD'ye gelen yasa dışı göçmenler çok iyi bir şekilde azaltılıyor veya tamamen sonlandırılıyor olacak. Teşekkürler" yorumunu yaptı.

ABD İLE MEKSİKA ARASINDAKİ ANLAŞMA

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Meksika'nın kendi sınır bölümünde yasa dışı göçmenlere karşı gerekli tüm tedbirleri alacağı, ABD'nin mevcut sınır güvenliği tedbirlerini genişleteceği kaydedildi.

ABD vatandaşı Meksikalı, Roberto Marquez, sınırdaki duvarın önünde yere serdiği büyük bir bayrağa "Birleşim Göçmen Devletleri" yazarak, hükümetin göçmen politikasını protesto etti.

Açıklamada ayrıca, ABD ile Meksika'nın Latin Amerika ülkelerindeki sosyal ve ekonomik projeleri destekleyerek bu ülkelerdeki potansiyel göçmen adaylarının kendi ülkelerinde kalmalarını sağlamaya yardımcı olacakları maddesinde de uzlaşıldığı belirtildi.