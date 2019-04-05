Trump Meksika'dan gümrük tarifesi alacak

Güney sınırını kapatma tehdidini ‘şimdilik' bir kenara bırakan ABD Başkanı Donald Trump, bunun yerine Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlara gümrük tarifesi uygulayabileceğini dile getirdi.

Washington'da gazetecilere açıklama yapan Trump, daha az dramatik önlemler almayı deneyebileceğini belirtti.

"TARİFE CEZALARI AĞIR OLACAK"

Trump, "Meksika bizim sınırı kapatacağımızı anladı ya da ben araçlara gümrük tarifesi koyacağım. Birini ya da diğerini yapacağım. Büyük ihtimalle tarifelerle işe başlarım. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı bile düşünmüyorum çünkü Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlara uygulanacak gümrük tarifesi cezaları, yüzde 25 oranında, çok ağır olacaktır." diye konuştu.

SINIR KAPATMAYA HAZIRDI

Meksika'ya göçmen akışını durdurma konusunda uyarı yapan Trump, en son sınırı kapatmaya hazır olduğunu söylemişti. Trump, "Meksika bunu yapmazsa ya da kongre ile duvar konusunda bir anlaşmaya varmazsak sınır kapatılacak. Yüzde 100 hazırız. Elbette, bunun ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak güvenlik daha önemli." demişti.