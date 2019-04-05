taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6074
Euro
6.2986
Altın
1291.055
Borsa
98700.46
Gram Altın
232.384

Trump Meksika'dan gümrük tarifesi alacak

"Meksika sınırını kapatmaya hazırım." diyen ABD Başkanı Trump, bu ısrarından döndü. Trump bunun yerine, Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlardan gümrük tarifesi alacağını söyledi.

Detay Haber | 05.04.2019 - 17:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

54RD

Güney sınırını kapatma tehdidini ‘şimdilik' bir kenara bırakan ABD Başkanı Donald Trump, bunun yerine Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlara gümrük tarifesi uygulayabileceğini dile getirdi.

Washington'da gazetecilere açıklama yapan Trump, daha az dramatik önlemler almayı deneyebileceğini belirtti.

"TARİFE CEZALARI AĞIR OLACAK"

Trump, "Meksika bizim sınırı kapatacağımızı anladı ya da ben araçlara gümrük tarifesi koyacağım. Birini ya da diğerini yapacağım. Büyük ihtimalle tarifelerle işe başlarım. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı bile düşünmüyorum çünkü Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlara uygulanacak gümrük tarifesi cezaları, yüzde 25 oranında, çok ağır olacaktır." diye konuştu.

SINIR KAPATMAYA HAZIRDI

Meksika'ya göçmen akışını durdurma konusunda uyarı yapan Trump, en son sınırı kapatmaya hazır olduğunu söylemişti. Trump, "Meksika bunu yapmazsa ya da kongre ile duvar konusunda bir anlaşmaya varmazsak sınır kapatılacak. Yüzde 100 hazırız. Elbette, bunun ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak güvenlik daha önemli." demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

856
Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

459
Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

467
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

88
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

57
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

368
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir