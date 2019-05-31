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Trump: Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi koyduk

ABD Başkanı Trump, yasa dışı göçmenlerin ABD'ye girişini engelleyebilmek için Meksika'ya yüzde 5 Gümrük Vergisi koyduklarını duyurdu.

AA | 31.05.2019 - 06:52..
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ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu vergi kararını Twitter üzerinden duyurdu.

Trump, açıklamasında, "10 Haziran'da ABD, Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 Gümrük Vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu Gümrük Vergisi, yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

Trump: Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi koyduk

"MEKSİKA BİR ŞEY YAPMAZSA HER AY ARTACAK"

ABD Başkanı Trump ayrıca yazılı bir açıklama yaparak Meksika'ya yüzde 5'lik Gümrük Vergisi koymasının gerekçelerini izah etti.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu Gümrük Vergisi'nin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirdi.

Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını belirtti.

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