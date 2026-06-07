Trump, NBC News sunucusuna hakaret etti: Ya ahlaksızsın ya da aptalsın

Sert üslubu bütün dünya tarafından biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş devam ederken NBC News'e açıklamalarda bulundu.

Ateşkes sürecine ilişkin konuşan tehditlerini sürdürürken programda tansiyon yükseldi.

SUNUCUNUN SORUSUNA SİNİRLENDİ

Welker'ın Trump'ın bazı iddialarına ilişkin kanıt ve açıklama istemesi üzerine ABD Başkanı'nı kızdırdı.

Trump, sunucuya hitaben, "Ya ahlaksızsın ya da aptalsın" ifadelerini kullandı.

MEDYA KURULUŞLARINI HEDEF ALDI

Yalnızca Welker'i değil, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarını da sert sözlerle eleştiren Trump, "Ahlaksızsın. ABC, CBS ve CNN de öyle" sözlerini kullandı.

Welker ise Trump'a "Dürüst olmak gerekirse, ben dürüstüm," sözleriyle yanıt verdi.

YAYINI TERK ETTİ

Trump'ın ayrılma girişimi üzerine Welker, bu röportaj için Wisconsin'e kadar geldiğini söyledi.

Trump ise bu sözlere karşılık "Seninle bir saat yağmurda oturdum. Sana yeterince zaman verdim. Dürüst olmayan bir basınla bir ülke asla büyük olamaz. Hadi gidelim" diyerek yayından ayrıldı.