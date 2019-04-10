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Trump, Netanyahu'yu tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki seçimlere ilişkin ilk açıklamasında, "Bibi Netanyahu'yu tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 17:50..
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Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail seçimlerini takip ettiğini ve ilk haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kazandığını söyleyen Trump, Netanyahu'nun kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trump, Netanyahu'yu tebrik etti

"TEBRİKLER BİBİ"

Trump, "Bibi Netanyahu'yu tebrik etmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir müttefik, iyi bir arkadaş. Belki biraz erken ama onun kazandığını duyuyorum. Kendisi kazandı, şimdi artık barış anlamında birtakım olumlu adımlar göreceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Trump, Netanyahu'yu tebrik etti

Orta Doğu Barış Süreci'ne ilişkin Trump, "Herkes, Orta Doğu'da İsrail ve Filistinliler arasında barışa ulaşılamaz diyor. Bunun garantisini hiçbir zaman vermedim ancak şu anda bir şansımızın, iyi bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.

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