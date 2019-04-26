Trump petrol fiyatlarının düşmesini istedi

Son günlerde dünyada Brent petrol fiyatları yükselişteydi. Bu durum Türkiye'de benzin fiyatlarının artmasına neden oluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarını aşağı indirmek için daha önce de birtakım hamleler yapmıştı.

ÇAĞRI YAPMASI YETTİ

Trump bu kez OPEC'e fiyatların düşmesi için çağrı yaptı. Trump'ın çağrısı sonrası petrol fiyatları yüzde 2.5 düşüş kaydetti.

OPEC'İN KARARI İYİCE DÜŞÜREBİLİR

Trump baskıyı artırır, OPEC ise Trump'ın istekleri doğrultusunda hareket ederse fiyatlar daha da düşebilir.