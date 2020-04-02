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Trump, Putin'le görüştük dedi Kremlin yalanladı

Trump'ın, düşen ham petrol fiyatları konusunu Putin ve Selman'ile görüştüğünü duyurması üzerine, Kremlin'den yalanlama geldi.

AA |
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Trump, Putin'le görüştük dedi Kremlin yalanladı

Koronavirüs salgını dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini ve petrol talebini zayıflatması ve bazı üretici ülkelerin petrol üretimlerini kısma kararı alamaması, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından, ham petrol fiyatları 2002'den bu yana en düşük seviyesine inmişti.

Geçtiğimiz gün, konuya ilişkin görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, süreçte iş birliği kararı almıştı.

Trump, bugün Rusya ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüğünü belirterek, petrol endüstrisi için her iki ülkenin ham petrol üretimlerini düşürmesini beklediğini duyurdu.

"ÜRETİMİ AZALTMALARINI BEKLİYORUM"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum." ifadelerine yer verdi.

KREMLİN YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın, Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanladı.

Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Rusya ve Suudi Arabistan'a yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Putin ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. böyle bir görüşme olmadı." dedi.

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