Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü nedeniyle başkent Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssün'de görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret etti.

TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI

Trump burada Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile de bir araya geldi. Askerlerle birlikte Şükran Yemeği yiyen ABD Başkanı yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerini yeniden başlattığını söyledi.

"ATEŞKEŞ İSTİYORLAR"

"Taliban uzlaşma istiyor" diyen Trump, ABD'nin şimdiye kadarki görüşmelerde Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ateşkes yapılması için ısrar ettiğini söyledi. Taliban'ın şimdiye kadar buna yanaşmadığını belirten ABD Başkanı, "Şimdi ise ateşkes istiyorlar" dedi.

Seçim kampanyası sırasında ‘askerleri eve getirme’ vaadini de hatırlatan Trump, “O gün çok yakın. Umarım bir dahaki Şükran Günü’nde ABD’de birlikte oluruz” dedi. Trump’ın ABD askerlerine hitabı sırasında arkasındaki platformda Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de yer aldı.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DA 14 BİN ASKERİ VAR

Son altı ayda büyük ilerleme sağlandığını belirten Trump, Afganistan’da şu anda yaklaşık 14 bin olan asker sayısını 8 bin 600’e çekmeyi umduğunu belirtti.

TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER 1 YIL ÖNCE DURDURULMUŞTU

Trump, Taliban ile bundan yaklaşık bir yıl önce başlayan barış görüşmelerini radikal İslamcı milislerin eylül ayında düzenledikleri bir dizi saldırının ardından durdurmuştu. Barış görüşmelerinde Amerikan askerlerinin Afganistan’dan kısmi olarak çekilmelerine karşılık; Taliban’ın El Kaide ile bağlarını koparması, IŞİD ile mücadeleye katılması ve Kabil yönetimiyle doğrudan görüşmelere başlaması pazarlığı yapılıyordu. Taliban’dan eylül ayı sonunda ABD ile pazarlık masasına yeniden oturmak istedikleri açıklaması yapılmıştı.