taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6645
Euro
7.3045
Altın
1585.39
Borsa
89085.13
Gram Altın
340.276
Bitcoin
43339.22

Trump: Tıbbi malzeme stoğumuz bitmek üzere

ABD Başkanı Donald Trump, tıbbi koruyucu ekipman stoklarının durumu hakkında konuştu.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Trump: Tıbbi malzeme stoğumuz bitmek üzere

ABD basını, koronavirüsün merkezi haline gelen ülkede koruyucu maskelerin, eldivenlerin ve diğer tıbbi ekipmanların bitmek üzere olduğunu yazmıştı.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Başkanı Donald Trump, iddiaları doğruladı. Trump, ekipmanların kullanılmaya hazır hale geldiği anda hiç bekletilmeden direkt olarak hastanelere gönderildiğini belirtti.

MASKE ÜRETİMİ ÇAĞRISI

Eyalet yönetimlerine seslenen Trump, maske üretimi için yerel üreticilerle "anlaşma yapma" çağrısında bulundu.

Trump: Tıbbi malzeme stoğumuz bitmek üzere

KULAĞA ÇOK GİBİ GELEBİLİR AMA...

Trump, "Şu anda bazı şeyler ithal ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz solunum cihazlarından yaklaşık 10 bin tane var. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Ulusal Muhafızlar'a ihtiyaç duyulduğunda hastaneye sağlık malzemesi taşıma hakkı verildiğini bildirdi.

ABD'DE SON DURUM

216 bin 88 vakanın görüldüğü ülkede, 5 bin 126 kişi yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
İspanya'da hastanede toplu dua
Koronavirüs bilançosunun en ağır yaşandığı ülkelerden biri olan İspanya'da sağlık çalışanları toplu dua seansında buluştu.
Pentagon ceset torbası alacak
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.
Ukrayna Türkiye'den sağlık ekipmanı talep etti
Ukrayna'nın, Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talep ettiği bildirildi.
Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor
Belçika'da süpermarketler koronavirüs salgınını fırsat bilerek ürünlere zam yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
598
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
23
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
145
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
60
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
17
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir