Trump: Tıbbi malzeme stoğumuz bitmek üzere

ABD basını, koronavirüsün merkezi haline gelen ülkede koruyucu maskelerin, eldivenlerin ve diğer tıbbi ekipmanların bitmek üzere olduğunu yazmıştı.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Başkanı Donald Trump, iddiaları doğruladı. Trump, ekipmanların kullanılmaya hazır hale geldiği anda hiç bekletilmeden direkt olarak hastanelere gönderildiğini belirtti.

MASKE ÜRETİMİ ÇAĞRISI

Eyalet yönetimlerine seslenen Trump, maske üretimi için yerel üreticilerle "anlaşma yapma" çağrısında bulundu.

KULAĞA ÇOK GİBİ GELEBİLİR AMA...

Trump, "Şu anda bazı şeyler ithal ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz solunum cihazlarından yaklaşık 10 bin tane var. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Ulusal Muhafızlar'a ihtiyaç duyulduğunda hastaneye sağlık malzemesi taşıma hakkı verildiğini bildirdi.

ABD'DE SON DURUM

216 bin 88 vakanın görüldüğü ülkede, 5 bin 126 kişi yaşamını yitirdi.