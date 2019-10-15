Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı

Başkan Trump, açıklamasında, yakın zamanda, şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtti.

FİNANSAL KURUMLARI DA TEHDİT ETTİ

"Bu başkanlık kararnamesi, ABD'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri, ateşkesi önleme, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleme, mültecileri zorla geri döndürmeye çalışma, Suriye'de barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit etme eyleminde bulunmuş olabilecek kişilere de güçlü yaptırımlar uygulamasına olanak tanıyacak." ifadesini kullanan Trump, kararname ile finansal kurumlar da dahil mal varlığına el koyma ve ABD'ye girişin yasaklanması gibi çok sayıda sonucu olacağını vurguladı.

TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİ DURDURDU

Trump, "Ayrıca, çelik tarifeleri, Mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak." bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK ETMEYE HAZIRIM"

Öte yandan, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması sebebiyle Amerikan askerlerini Kuzey Suriye'den çektiğini belirten Trump, geriye kalan DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesi için küçük bir birliğin Suriye'nin güneyindeki At Tanf bölgesinde kalacağını kaydederek, "ABD, Suriye'deki bu kötü eylemleri mümkün kılan, kolaylaştıran ve finanse edenleri hedef almak için ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanacak. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse, Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde yok etmeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.