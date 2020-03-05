Trump ve Macron'dan Suriye ve koronavirüs diplomasisi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.

KORONAVİRÜSÜ KONUŞTULAR

Görüşmede, iki ülkenin koronavirüsün yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.

İki lider, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın atomik aktivitelerini izleme çabalarını da değerlendirdi.

SURİYE'DEKİ KRİZ

Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.