Donald Trump Venezuela’yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösterdi

İran-Amerika savaşı tüm dünyanın gündeminde.

Savaşın etkileri tüm gücüyle kendini hissettirirken ABD Başkanı Donald Trump’tan, medya kuruluşları ve Venezuela ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

VENEZUELA’YI ABD’NİN 51. EYALETİ OLARAK GÖSTERDİ

Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela’yı ABD’nin 51’inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

Trump ayrıca İran’la ilgili yapılan bazı haberleri yalan haber olarak nitelendirerek, bazı medya kuruluşlarını da hedef aldı.

"İDDİALAR YANLIŞ VE SAÇMA"

Trump, sanal medya paylaşımında İran’a yönelik askeri gelişmeler hakkında yapılan bazı haberleri sert sözlerle eleştirerek bu iddiaları, yanlış ve saçma olarak değerlendirdi.

"İRAN’A HAKSIZ UMUT VERİLİYOR"

ABD’nin İran donanmasına ait 159 gemiyi batırdığı yönündeki iddialara da değinen Trump, bu tür haberlerin İran’a haksız şekilde umut verdiğini savundu. Trump, Amerika aleyhine yapılan yorumları ise sert ifadelerle eleştirdi.

ATEŞKES SONLANDIRILDI

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmeleri Pakistan’ın başkentinde başlamıştı.

Görüşmelerde iki taraf arasında anlaşmazlıklar çıkması nedeniyle ateşkes görüşmeleri sonlandırıldı. Trump, görüşmelerden sonra Hürmüz Boğazı’nda tam abluka ilan etmişti.